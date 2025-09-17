На Хмельниччині судили чоловіка, який поширював інформацію про роботу ТЦК

На Хмельниччині судили 32-річного чоловіка, який поширював інформацію про місця пересування військових ТЦК. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Житель міста Красилів, за даними слідства, створив онлайн-спільноту, де розміщував інформацію про місцезнаходження і пересування військовослужбовців ТЦК та СП, які проводять мобілізаційні заходи. Також закликав інших учасників ділитися відповідними даними.
Його засуджено до 5 років позбавлення волі із застосуванням на 1 рік 6 місяців іспитового строку.
Раніше ми писали, що на Житомирщині до 8 років позбавлення волі можуть отримати двоє жителів Житомирщини, які хотіли зірвати мобілізацію.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.