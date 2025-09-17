На Хмельниччині судили чоловіка, який поширював інформацію про роботу ТЦК

Чоловік в онлайн-спільноті повідомляв про місцезнаходження і пересування ТЦК.

ілюстративне фото

На Хмельниччині судили 32-річного чоловіка, який поширював інформацію про місця пересування військових ТЦК. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Житель міста Красилів, за даними слідства, створив онлайн-спільноту, де розміщував інформацію про місцезнаходження і пересування військовослужбовців ТЦК та СП, які проводять мобілізаційні заходи. Також закликав інших учасників ділитися відповідними даними.

Його засуджено до 5 років позбавлення волі із застосуванням на 1 рік 6 місяців іспитового строку.

Раніше ми писали, що на Житомирщині до 8 років позбавлення волі можуть отримати двоє жителів Житомирщини, які хотіли зірвати мобілізацію.

