Определение оклада прокурора — КСУ приступил к рассмотрению дела о конституционности предписаний закона о Госбюджете-2024

Второй сенат Конституционного Суда Украины 17 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Беляка Николая Демьяновича. Об этом сообщил КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

В частности, судья отметил, что предметом конституционного контроля является абзац седьмой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» от 9 ноября 2023 года №3460–IX (далее – Закон №3460) в части установления прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, в размере 1600 гривен.

По мнению автора ходатайства, оспариваемые предписания Закона №3460 являются дискриминационными, вследствие их применения судами нарушены его конституционные права на социальную защиту и собственность, а также «ограничено право на получение законно <…> начисленных пенсионных выплат».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается следующее.

Беляк Н.Д. обратился в Волынский окружной административный суд с иском к государству Украина в лице Волынской областной прокуратуры о признании противоправными действий относительно отказа в выдаче справки о составляющих заработной платы по состоянию на 1 января 2024 года для перерасчета назначенной ему пенсии; об обязании выдать справку о размере заработной платы (денежного обеспечения), учитываемой для перерасчета назначенной пенсии, по состоянию на 1 января 2024 года по соответствующей должности первого заместителя Луцкой окружной прокуратуры с должностным окладом, определенным от прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере 3028 грн, и всеми другими составляющими, которые рассчитываются от этого должностного оклада, включая премию и надбавку за классный чин согласно специальным законам Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 года №1697–VII, «О прожиточном минимуме» от 15 июля 1999 года №966–XIV, Бюджетному кодексу Украины, Закону №3460.

Волынский окружной административный суд решением от 1 мая 2024 года, которое Восьмой апелляционный административный суд постановлением от 18 сентября 2024 года оставил без изменений, отказал Беляку Н.Д. в удовлетворении его исковых требований. Верховный Суд также отказал заявителю в открытии кассационного производства. Беляк Н.Д. повторно обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, по результатам рассмотрения которой Верховный Суд определением от 25 ноября 2024 года отказал в открытии кассационного производства.

Судья-докладчик также сообщил, что для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения, в частности, были направлены запросы для формирования юридической позиции или научного мнения Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Тренинговому центру прокуроров Украины, ряду научных учреждений и заведений высшего образования. О содержании ответов будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания Второго сената, отметил судья.

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания Второй сенат перешел к закрытой части пленарного заседания.

