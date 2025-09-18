Визначення окладу прокурора — КСУ розпочав розгляд справи щодо конституційності приписів закону про Держбюджет-2024

Предметом конституційного контролю є частина встановлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, у розмірі 1600 гривень.

Другий сенат Конституційного Суду України 17 вересня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Біляка Миколи Дем’яновича. Про це повідомив КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Зокрема, суддя зазначив, що предметом конституційного контролю є абзац сьомий статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 9 листопада 2023 року №3460–ІХ (далі – Закон № 3460) у частині встановлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, у розмірі 1600 гривень.

На думку автора клопотання, оспорювані приписи Закону № 3460 є дискримінаційними, унаслідок застосування їх судами порушено його конституційні права на соціальний захист та власність, а також «обмежено право на отримання законно <…> нарахованих пенсійних виплат».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Біляк М.Д. звернувся до Волинського окружного адміністративного суду з позовом до держави Україна в особі Волинської обласної прокуратури про визнання протиправними дій щодо відмови у видачі довідки про складові заробітної плати станом на 1 січня 2024 року для перерахунку призначеної йому пенсії; зобов’язання видати довідку про розмір заробітної плати (грошового забезпечення), що враховується для перерахунку призначеної пенсії, станом на 1 січня 2024 року за відповідною посадою першого заступника Луцької окружної прокуратури з посадовим окладом, визначеним від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 3028 грн, та всіма іншими складовими, які обраховуються від цього посадового окладу, включно з премією та надбавкою за класний чин згідно зі спеціальними законами України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII, «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 року № 966–XIV, Бюджетним кодексом України, Законом № 3460.

Волинський окружний адміністративний суд рішенням від 1 травня 2024 року, яке Восьмий апеляційний адміністративний суд постановою від 18 вересня 2024 року залишив без змін, відмовив Біляку М.Д. у задоволенні його позовних вимог. Верховний Суд також відмовив заявникові у відкритті касаційного провадження. Біляк М.Д. повторно звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, за результатом розгляду якої Верховний Суд ухвалою від 25 листопада 2024 року відмовив у відкритті касаційного провадження.

Суддя-доповідач також повідомив, що для забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення, зокрема, було надіслано запити щодо формування юридичної позиції або наукової думки до Президента України, Голови Верховної Ради України, Тренінгового центру прокурорів України, до низки наукових установ та закладів вищої освіти. Про зміст відповідей буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання Другого сенату, зазначив суддя.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

