Практика судов
  1. В Украине

От чего зависит размер больничных и в каких случаях их не будут выплачивать

21:08, 18 сентября 2025
Гоструда объясняет, что больничные выплачиваются застрахованному лицу в процентном размере средней заработной платы, который зависит от страхового стажа.
От чего зависит размер больничных и в каких случаях их не будут выплачивать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гоструда разъясняет, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в процентном размере от средней заработной платы, который зависит от страхового стажа:

50 процентов средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трёх лет;

60 процентов средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от трёх до пяти лет;

70 процентов средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми лет;

100 процентов средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более восьми лет.

Кроме того, если работник в течение двенадцати месяцев перед наступлением страхового случая имел страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не выше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы.

Пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением.

Основанием для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности является период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным. Также пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется в случае:

– получения застрахованным лицом травмы или заболевания при совершении им уголовного правонарушения;

– умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей либо симуляции болезни;

– пребывания под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;

– принудительного лечения, назначенного по решению суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

больничные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді