От чего зависит размер больничных и в каких случаях их не будут выплачивать

Гоструда разъясняет, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в процентном размере от средней заработной платы, который зависит от страхового стажа:

50 процентов средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трёх лет;

60 процентов средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от трёх до пяти лет;

70 процентов средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми лет;

100 процентов средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более восьми лет.

Кроме того, если работник в течение двенадцати месяцев перед наступлением страхового случая имел страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не выше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы.

Пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением.

Основанием для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности является период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным. Также пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется в случае:

– получения застрахованным лицом травмы или заболевания при совершении им уголовного правонарушения;

– умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей либо симуляции болезни;

– пребывания под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;

– принудительного лечения, назначенного по решению суда.

