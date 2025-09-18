Практика судів
Від чого залежить розмір лікарняних та в яких випадках їх не виплачуватимуть

21:08, 18 вересня 2025
Держпраці пояснює, що лікарняні виплачуються застрахованій особі у відсотковому розмірі середньої заробітної плати, який залежить від страхового стажу.
Від чого залежить розмір лікарняних та в яких випадках їх не виплачуватимуть
Держпраці пояснює, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі у відсотковому розмірі середньої заробітної плати, який залежить від страхового стажу:

1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Крім того, якщо працівник протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку мав страховий стаж менше шести місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати.

Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням

Підставою для відмови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності є період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим.Також, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі:

  1. одержання застрахованою особою травми або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення;
  2. навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
  3. перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
  4. примусового лікування, призначеного за судовим рішенням.

лікарняні

