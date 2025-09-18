В Гоструда разъяснили, можно ли вернуться на работу до завершения отпуска по уходу за ребенком

Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, по собственному желанию имеют право работать во время такого отпуска дистанционно или на условиях неполного рабочего времени.

Возвращение на работу до окончания отпуска по уходу за ребёнком — распространённая ситуация среди родителей, которые по разным причинам решают возобновить трудовую деятельность раньше, чем истечёт трёхлетний срок отпуска. Законодательство Украины допускает досрочное прекращение такого отпуска, однако на практике работники часто сталкиваются с сопротивлением со стороны работодателей.

Гоструда разъясняет, что работник может прекратить отпуск по уходу за ребёнком, письменно уведомив работодателя о таком решении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины по желанию матери или отца ребёнка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

В случае, если ребёнок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей ребёнка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определённой в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребёнком шестилетнего возраста.

Указанные отпуска по уходу за ребёнком могут быть использованы полностью или частями также бабушкой, дедушкой или другими родственниками ребёнка, которые фактически осуществляют уход за ним, либо лицом, которое усыновило или взяло под опеку ребёнка, одним из приёмных родителей или родителей-воспитателей.

По желанию матери, отца ребёнка или лиц, фактически осуществляющих уход за ребёнком, в период нахождения их в отпуске по уходу за ребёнком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому.

