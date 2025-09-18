У Держпраці роз’яснили, чи можна повернутись на роботу до завершення відпустки по догляду за дитиною

Особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, за власним бажанням мають право працювати під час такої відпустки — дистанційно або на умовах неповного робочого часу.

Повернення на роботу до завершення відпустки по догляду за дитиною — поширена ситуація серед батьків, які з різних причин вирішують відновити трудову діяльність раніше, ніж спливе трирічний термін відпустки. Законодавство України дозволяє дострокове припинення такої відпустки, однак на практиці працівники часто стикаються з опором з боку роботодавців.

Держпраці пояснює, що працівник може припинити відпустку для догляду за дитиною, письмово повідомити роботодавця про таке рішення не пізніш як за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.

Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Зазначені відпустки для догляду за дитиною можуть бути використані повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

За бажанням матері, батька дитини або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

