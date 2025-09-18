В Польше массово проверяют бомбоубежища по всей стране, — RMF24

В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ по всей стране. Об этом сообщает RMF24.
Как известно, на 2025–2026 годы правительство страны выделило 5 млрд злотых на модернизацию/ремонт укрытий, строительство защитных сооружений, развитие систем оповещения и связи.
До 12 сентября 2025 года польские службы безопасности провели почти 4 тысячи проверок зданий, которые могут быть использованы как убежища или места временного укрытия. Массовые инспекции стали ответом на рост вызовов в сфере безопасности государства.
Что показали проверки
Государственная пожарная служба Польши (PSP) и районные инспекции строительного надзора (PINB) уже осуществили более 2 тысяч осмотров, по результатам которых выдали технические заключения для органов гражданской защиты.
Согласно предварительным данным, более тысячи зданий соответствуют требованиям Министерства внутренних дел и администрации Польши и могут быть использованы как убежища или места укрытия в случае чрезвычайной ситуации.
Объекты коллективной защиты делятся на два типа:
Обе категории имеют ключевое значение для безопасности жителей городов и сёл.
Миллиарды злотых на безопасность
В рамках Программы защиты населения и гражданской обороны на 2025–2026 годы органы местного самоуправления получат почти 5 млрд злотых. Средства будут направлены на:
Приоритетом станут регионы, входящие в национальную программу сдерживания и обороны «Восточный щит», однако финансирование получат и ряд городов и территорий, определённых воеводами как наиболее уязвимые.
Ответственность самоуправлений и школы как убежища
Новый Закон о защите населения и гражданской обороне обязывает органы местного самоуправления определять объекты, которые могут быть приспособлены под защитные сооружения. Это касается как подвальных помещений в уже существующих зданиях, так и новых инвестиций.
Собственники и управляющие такими зданиями могут претендовать на целевые дотации — государство может покрыть даже 100% расходов на обустройство укрытий.
В программу включены и школы, в частности так называемые «тысячелетки» (массово построенные учебные заведения в 60-х годах). Планируется их модернизация, чтобы в случае угрозы они могли стать безопасными местами для детей и учителей.
Цель — защитить половину городского населения
Согласно новым нормам, в городах места в объектах коллективной защиты должны быть доступны как минимум для 50% населения (в том числе 25% — в убежищах), а в сельских районах — для 25% жителей (из них 15% — в убежищах).
Ответственными за создание и содержание инфраструктуры укрытий определены мэры, главы общин, воеводы, маршалки воеводств и министр внутренних дел.
Министерство уже издало все необходимые правовые акты для начала масштабной программы модернизации и строительства убежищ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.