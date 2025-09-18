В Польше массово проверяют бомбоубежища по всей стране, — RMF24

Массовые инспекции стали ответом на рост вызовов в сфере безопасности государства.

В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ по всей стране. Об этом сообщает RMF24.

Как известно, на 2025–2026 годы правительство страны выделило 5 млрд злотых на модернизацию/ремонт укрытий, строительство защитных сооружений, развитие систем оповещения и связи.

До 12 сентября 2025 года польские службы безопасности провели почти 4 тысячи проверок зданий, которые могут быть использованы как убежища или места временного укрытия. Массовые инспекции стали ответом на рост вызовов в сфере безопасности государства.

Что показали проверки

Государственная пожарная служба Польши (PSP) и районные инспекции строительного надзора (PINB) уже осуществили более 2 тысяч осмотров, по результатам которых выдали технические заключения для органов гражданской защиты.

Согласно предварительным данным, более тысячи зданий соответствуют требованиям Министерства внутренних дел и администрации Польши и могут быть использованы как убежища или места укрытия в случае чрезвычайной ситуации.

Объекты коллективной защиты делятся на два типа:

места временного укрытия,

защитные сооружения — к ним относятся убежища и укрытия.

Обе категории имеют ключевое значение для безопасности жителей городов и сёл.

Миллиарды злотых на безопасность

В рамках Программы защиты населения и гражданской обороны на 2025–2026 годы органы местного самоуправления получат почти 5 млрд злотых. Средства будут направлены на:

модернизацию и ремонт существующих убежищ,

строительство новых объектов защиты,

развитие систем оповещения и связи.

Приоритетом станут регионы, входящие в национальную программу сдерживания и обороны «Восточный щит», однако финансирование получат и ряд городов и территорий, определённых воеводами как наиболее уязвимые.

Ответственность самоуправлений и школы как убежища

Новый Закон о защите населения и гражданской обороне обязывает органы местного самоуправления определять объекты, которые могут быть приспособлены под защитные сооружения. Это касается как подвальных помещений в уже существующих зданиях, так и новых инвестиций.

Собственники и управляющие такими зданиями могут претендовать на целевые дотации — государство может покрыть даже 100% расходов на обустройство укрытий.

В программу включены и школы, в частности так называемые «тысячелетки» (массово построенные учебные заведения в 60-х годах). Планируется их модернизация, чтобы в случае угрозы они могли стать безопасными местами для детей и учителей.

Цель — защитить половину городского населения

Согласно новым нормам, в городах места в объектах коллективной защиты должны быть доступны как минимум для 50% населения (в том числе 25% — в убежищах), а в сельских районах — для 25% жителей (из них 15% — в убежищах).

Ответственными за создание и содержание инфраструктуры укрытий определены мэры, главы общин, воеводы, маршалки воеводств и министр внутренних дел.

Министерство уже издало все необходимые правовые акты для начала масштабной программы модернизации и строительства убежищ.

