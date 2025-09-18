Практика судов
  1. В Украине

В Польше массово проверяют бомбоубежища по всей стране, — RMF24

17:14, 18 сентября 2025
Массовые инспекции стали ответом на рост вызовов в сфере безопасности государства.
В Польше массово проверяют бомбоубежища по всей стране, — RMF24
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ по всей стране. Об этом сообщает RMF24.

Как известно, на 2025–2026 годы правительство страны выделило 5 млрд злотых на модернизацию/ремонт укрытий, строительство защитных сооружений, развитие систем оповещения и связи.

До 12 сентября 2025 года польские службы безопасности провели почти 4 тысячи проверок зданий, которые могут быть использованы как убежища или места временного укрытия. Массовые инспекции стали ответом на рост вызовов в сфере безопасности государства.

Что показали проверки

Государственная пожарная служба Польши (PSP) и районные инспекции строительного надзора (PINB) уже осуществили более 2 тысяч осмотров, по результатам которых выдали технические заключения для органов гражданской защиты.

Согласно предварительным данным, более тысячи зданий соответствуют требованиям Министерства внутренних дел и администрации Польши и могут быть использованы как убежища или места укрытия в случае чрезвычайной ситуации.

Объекты коллективной защиты делятся на два типа:

  • места временного укрытия,
  • защитные сооружения — к ним относятся убежища и укрытия.

Обе категории имеют ключевое значение для безопасности жителей городов и сёл.

Миллиарды злотых на безопасность

В рамках Программы защиты населения и гражданской обороны на 2025–2026 годы органы местного самоуправления получат почти 5 млрд злотых. Средства будут направлены на:

  • модернизацию и ремонт существующих убежищ,
  • строительство новых объектов защиты,
  • развитие систем оповещения и связи.

Приоритетом станут регионы, входящие в национальную программу сдерживания и обороны «Восточный щит», однако финансирование получат и ряд городов и территорий, определённых воеводами как наиболее уязвимые.

Ответственность самоуправлений и школы как убежища

Новый Закон о защите населения и гражданской обороне обязывает органы местного самоуправления определять объекты, которые могут быть приспособлены под защитные сооружения. Это касается как подвальных помещений в уже существующих зданиях, так и новых инвестиций.

Собственники и управляющие такими зданиями могут претендовать на целевые дотации — государство может покрыть даже 100% расходов на обустройство укрытий.

В программу включены и школы, в частности так называемые «тысячелетки» (массово построенные учебные заведения в 60-х годах). Планируется их модернизация, чтобы в случае угрозы они могли стать безопасными местами для детей и учителей.

Цель — защитить половину городского населения

Согласно новым нормам, в городах места в объектах коллективной защиты должны быть доступны как минимум для 50% населения (в том числе 25% — в убежищах), а в сельских районах — для 25% жителей (из них 15% — в убежищах).

Ответственными за создание и содержание инфраструктуры укрытий определены мэры, главы общин, воеводы, маршалки воеводств и министр внутренних дел.

Министерство уже издало все необходимые правовые акты для начала масштабной программы модернизации и строительства убежищ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша укрытие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді