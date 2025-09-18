У Польщі масово перевіряють бомбосховища по всій країні, — RMF24

Масові інспекції стали відповіддю на зростання викликів у сфері безпеки держави.

У Польщі почалися масові перевірки бомбосховищ по всій країні. Про це повідомляє RMF24.

Як відомо, на 2025-2026 роки уряд країни виділив 5 млрд злотих для модернізації/ремонту укриттів, будівництва захисних споруд, розвиток систем оповіщення і зв’язку.

До 12 вересня 2025 року польські служби безпеки провели майже 4 тисячі перевірок будівель, які можуть бути використані як сховища або місця тимчасового укриття. Масові інспекції стали відповіддю на зростання викликів у сфері безпеки держави.

Що показали перевірки

Державна пожежна служба Польщі (PSP) та районні інспекції будівельного нагляду (PINB) вже здійснили понад 2 тисячі оглядів, за результатами яких видали технічні висновки для органів цивільного захисту.

Згідно з попередніми даними, понад тисячу будівель відповідають вимогам Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі й можуть бути використані як сховища або місця укриття в разі надзвичайної ситуації.

Об’єкти колективного захисту поділяються на два типи:

місця тимчасового укриття,

захисні споруди — до них належать сховища та укриття.

Обидві категорії мають ключове значення для безпеки мешканців міст і сіл.

Мільярди злотих на безпеку

У рамках Програми захисту населення та цивільної оборони на 2025–2026 роки самовряди отримають майже 5 млрд злотих. Кошти підуть на:

модернізацію та ремонт існуючих сховищ,

будівництво нових об’єктів захисту,

розвиток систем оповіщення та зв’язку.

Пріоритетом стануть регіони, що входять до національної програми стримування та оборони «Східний щит», однак фінансування отримає і низка міст та територій, визначених воєводами як найбільш уразливі.

Відповідальність самоврядів і школи як сховища

Нова Ухвала про захист населення і цивільну оборону зобов’язує органи місцевого самоврядування визначати об’єкти, які можуть бути пристосовані під захисні споруди. Це стосується як підземних приміщень у вже існуючих будівлях, так і нових інвестицій.

Власники та управителі таких будівель можуть претендувати на цільові дотації — держава може покрити навіть 100% витрат на облаштування укриттів.

У програму включені й школи, зокрема так звані «тисячолітки» (масово зведені навчальні заклади у 60-х роках). Планується їхня модернізація, щоб у випадку загрози вони могли стати безпечними місцями для дітей та вчителів.

Мета — захистити половину міського населення

Згідно з новими нормами, у містах місця в об’єктах колективного захисту повинні бути доступні щонайменше для 50% населення (у тому числі 25% — у сховищах), а в сільських районах — для 25% мешканців (з них 15% у сховищах).

Відповідальними за створення та утримання інфраструктури укриттів визначено мерів, голів громад, воєвод, маршалків воєводств і міністра внутрішніх справ.

Міністерство вже видало всі необхідні правові акти для початку масштабної програми модернізації та будівництва сховищ.

