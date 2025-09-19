Сдаете в аренду личное имущество — нужно ли регистрироваться ФЛП

Физлица могут сдавать в аренду собственную недвижимость без регистрации ФЛП, но обязаны задекларировать доходы и уплатить налоги.

Физические лица в Украине могут сдавать в аренду собственное недвижимое имущество без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП). Об этом напоминает Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области.

В соответствии со статьями 319 и 320 Гражданского кодекса Украины, владелец имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению, в том числе с целью получения дохода. Это означает, что аренда квартиры, дома или другой недвижимости может осуществляться как в рамках предпринимательской деятельности, так и без регистрации ФЛП.

Налогообложение доходов от аренды

Согласно пункту 170.1 статьи 170 Налогового кодекса Украины, доходы от сдачи в аренду (субаренду) недвижимости или жилого найма облагаются налогом в соответствии с установленными нормами.

Если арендатором выступает физическое лицо, которое не является самозанятым, тогда именно арендодатель (владелец имущества) несет ответственность за начисление и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора.

Обязанности арендодателя

до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах;

задекларировать сумму полученного дохода;

определить и уплатить налоговые обязательства по НДФЛ и военному сбору.

Вывод

Сдавать в аренду собственную недвижимость физическое лицо может и без статуса ФЛП. Главное – своевременно задекларировать доходы и уплатить налоги согласно требованиям Налогового кодекса.

