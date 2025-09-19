Здаєте в оренду особисте майно — чи потрібно реєструватись ФОП

Фізособи можуть здавати в оренду власну нерухомість без реєстрації ФОП, але зобов’язані задекларувати доходи та сплатити податки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізичні особи в Україні можуть здавати в оренду власне нерухоме майно без обов’язкової реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП). Про це нагадує Державна податкова служба в Івано-Франківській області.

Відповідно до статей 319 та 320 Цивільного кодексу України, власник має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, зокрема й з метою отримання доходу. Це означає, що оренда квартири, будинку чи іншої нерухомості може здійснюватися як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації ФОП.

Оподаткування доходів від оренди

Згідно з пунктом 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, доходи від надання в оренду (суборенду) нерухомості чи житлового найму оподатковуються відповідно до встановлених норм.

Якщо орендарем виступає фізична особа, яка не є самозайнятою, тоді саме орендодавець (власник майна) несе відповідальність за нарахування і сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.

Орендодавець зобов’язаний:

до 1 травня року, що настає за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи;

задекларувати суму отриманого доходу;

визначити та сплатити податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору.

Висновок

Здавати в оренду власну нерухомість фізична особа може і без статусу ФОП. Головне – своєчасно задекларувати доходи та сплатити податки згідно з вимогами Податкового кодексу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.