В Житомире прокурора сбили насмерть на пешеходном переходе, фото

В Житомире автомобиль Volkswagen сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. Погибшим оказался 51-летний прокурор. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

На улице Чудновской в ​​Житомире произошло смертельное ДТП — водитель автомобиля Volkswagen сбил прокурора на пешеходном переходе. Мужчина работал в Житомирской областной прокуратуре.

Прокурор получил тяжелые телесные травмы и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось — он умер в больнице.

Водителя авто задержали, начато следствие.

