У Житомирі прокурора збили на смерть на пішохідному переході, фото

Прокурор помер у лікарні від отриманих травм.

У Житомирі автомобіль Volkswagen збив на смерть чоловіка на пішоходному переходів. Загиблим виявився 51-річний прокурор. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

На вулиці Чуднівській у Житомирі сталася смертельна ДТП — водій автомобіля Volkswagen збив прокурора на пішохідному переході. Чоловік працював у Житомирській обласній прокуратурі.

Прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Попри надану медичну допомогу, врятувати його не вдалося — він помер у лікарні.

Водія авто затримали, розпочато слідство.

