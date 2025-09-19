В Гоструда разъяснили, учитываются ли праздничные дни при определении продолжительности ежегодного отпуска

Во время военного положения в Украине праздничные и нерабочие дни причисляются к продолжительности ежегодного отпуска и не продлевают его.

В Запорожье сотрудница торгового заведения поинтересовалась, нужно ли учитывать День независимости Украины (24 августа) при подсчете продолжительности ежегодного отпуска. Ответ дали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Согласно статье 78-1 Кодекса законов о труде Украины, праздничные и нерабочие дни, определенные статьей 73 КЗоТ (в частности и День независимости), не включаются в продолжительность ежегодных отпусков. То есть в мирное время праздничные дни продлевают отпуск.

Однако в период действия военного положения ситуация иная. В соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», нормы статьи 78-1 КЗоТ не применяются. Это означает, что праздничные и нерабочие дни во время военного положения учитываются в общую продолжительность ежегодного отпуска.

В мирное время отпуск продлился бы на праздничный день. Но во время военного положения — 24 августа считается обычным календарным днем отпуска.

