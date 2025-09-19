Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

В Гоструда разъяснили, учитываются ли праздничные дни при определении продолжительности ежегодного отпуска

22:18, 19 сентября 2025
Во время военного положения в Украине праздничные и нерабочие дни причисляются к продолжительности ежегодного отпуска и не продлевают его.
В Гоструда разъяснили, учитываются ли праздничные дни при определении продолжительности ежегодного отпуска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье сотрудница торгового заведения поинтересовалась, нужно ли учитывать День независимости Украины (24 августа) при подсчете продолжительности ежегодного отпуска. Ответ дали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Согласно статье 78-1 Кодекса законов о труде Украины, праздничные и нерабочие дни, определенные статьей 73 КЗоТ (в частности и День независимости), не включаются в продолжительность ежегодных отпусков. То есть в мирное время праздничные дни продлевают отпуск.

Однако в период действия военного положения ситуация иная. В соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», нормы статьи 78-1 КЗоТ не применяются. Это означает, что праздничные и нерабочие дни во время военного положения учитываются в общую продолжительность ежегодного отпуска.

В мирное время отпуск продлился бы на праздничный день. Но во время военного положения — 24 августа считается обычным календарным днем отпуска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду