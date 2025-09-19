У Держпраці роз’яснили, чи враховуються святкові дні при визначенні тривалості щорічної відпустки

Під час воєнного стану в Україні святкові та неробочі дні зараховуються до тривалості щорічної відпустки і не подовжують її.

У Запоріжжі працівниця закладу торгівлі поцікавилася, чи потрібно враховувати День незалежності України (24 серпня) при підрахунку тривалості щорічної відпустки. Відповідь надали фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

За статтею 78-1 Кодексу законів про працю України, святкові та неробочі дні, визначені статтею 73 КЗпП (зокрема й День незалежності), не включаються до тривалості щорічних відпусток. Тобто в мирний час святкові дні продовжують відпустку.

Проте у період дії воєнного стану ситуація інша. Відповідно до статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», норми статті 78-1 КЗпП не застосовуються. Це означає, що святкові та неробочі дні під час воєнного стану враховуються у загальну тривалість щорічної відпустки.

У мирний час відпустка подовжилася б на святковий день. Але під час воєнного стану — 24 серпня рахується як звичайний календарний день відпустки.

