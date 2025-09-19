Дело «золотых яиц» в Минобороны — НАБУ и САП завершили расследование

НАБУ и САП объявили о завершении досудебного расследования по делу о хищении государственных средств при закупках продуктов для ВСУ.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего руководителя департамента Министерства обороны Украины, владелицы и директоров компаний-поставщиков и физического лица, которых уличили в хищении государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ во время полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

«На сегодняшний день детективами НАБУ по поручению прокурора открыты стороне защиты материалы дела для ознакомления», — заявили в ведомстве.

В НАБУ напомнили, что в течение 2022–2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги заключалась в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований.

Преступная схема заключалась в установлении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных — на менее востребованные.

Например, 50 % стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 млрд грн, пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, и цены на них были завышены.

И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн, что составляет лишь 0,14 % стоимости таких продуктов.

Также происходила манипуляция в каталоге с сезонностью. Так, поставщики указывали в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно каталогу составляла всего 8 грн/кг, клубники — 10 грн/кг, черной смородины — 10 грн/кг и т. д. На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они были заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны.

При этом должностное лицо Министерства обороны Украины при подписании договоров на поставку «не замечало» ценовые манипуляции со стоимостью продуктов.

В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщика незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

Напомним, 28 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для предпринимательницы Татьяны Глиняной, которая является одной из фигуранток резонансного дела о хищении средств на закупках продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

