Практика судов
  1. В Украине

Дело «золотых яиц» в Минобороны — НАБУ и САП завершили расследование

17:56, 19 сентября 2025
НАБУ и САП объявили о завершении досудебного расследования по делу о хищении государственных средств при закупках продуктов для ВСУ.
Дело «золотых яиц» в Минобороны — НАБУ и САП завершили расследование
Фото: unian.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего руководителя департамента Министерства обороны Украины, владелицы и директоров компаний-поставщиков и физического лица, которых уличили в хищении государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ во время полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

«На сегодняшний день детективами НАБУ по поручению прокурора открыты стороне защиты материалы дела для ознакомления», — заявили в ведомстве.

В НАБУ напомнили, что в течение 2022–2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги заключалась в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований.

Преступная схема заключалась в установлении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных — на менее востребованные.

Например, 50 % стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 млрд грн, пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, и цены на них были завышены.

И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн, что составляет лишь 0,14 % стоимости таких продуктов.

Также происходила манипуляция в каталоге с сезонностью. Так, поставщики указывали в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно каталогу составляла всего 8 грн/кг, клубники — 10 грн/кг, черной смородины — 10 грн/кг и т. д. На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они были заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны.

При этом должностное лицо Министерства обороны Украины при подписании договоров на поставку «не замечало» ценовые манипуляции со стоимостью продуктов.

В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщика незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

Напомним, 28 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для предпринимательницы Татьяны Глиняной, которая является одной из фигуранток резонансного дела о хищении средств на закупках продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ САП Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду