Справа «золотих яєць» у Міноборони — НАБУ і САП завершили розслідування

НАБУ і САП оголосили про завершення досудового розслідування у справі про розкрадання державних коштів під час закупівель продуктів для ЗСУ.

Фото: unian.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього керівника департаменту Міністерства оборони України, власниці й директорів компаній-постачальниць та фізичної особи, яких викрили на розкраданні державних коштів на закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

«На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито стороні захисту матеріали справи для ознайомлення», - заявили у відомстві.

У НАБУ нагадали, що протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані.

Наприклад, 50 % вартості загальної поставки за договором, а це близько 1,2 млрд грн, припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені.

І навпаки, 27 видів продуктів із заниженими цінами було поставлено для ЗСУ на суму всього 3,6 млн грн, що становить лише 0,14 % вартості таких продуктів.

Також відбувалася маніпуляція в каталозі із сезонністю. Так, постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 грн/кг, полуниці – 10 грн/кг, смородини чорної – 10 грн/кг тощо. На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів указані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені.

При цьому посадовець Міністерства оборони України під час підписання договорів на постачання «не помічав» цінові маніпуляції з вартістю продуктів.

У підсумку реалізація цієї схеми призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

Нагадаємо, 28 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підприємиці Тетяни Глиняної, яка є однією з фігуранток резонансної справи про розкрадання коштів на закупівлях продуктів для Збройних сил України (ЗСУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.