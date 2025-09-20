Декларация по акцизному налогу: в каких случаях указывать копейки, а где — только гривны

Государственная налоговая служба объяснила, в каких случаях в декларации по акцизному налогу суммы нужно указывать в гривнах с копейками, а когда — без.
Основные правила
По данным Главного управления ГНС в Черкасской области, декларация по акцизному налогу формируется в гривнах без копеек, с общим округлением. В то же время в приложениях действуют отдельные требования к отображению стоимостных показателей.
Официальный курс гривны к евро, который устанавливает Нацбанк на первый день квартала, применяется в течение всего квартала и указывается с округлением до четырех знаков после запятой.
Где нужны копейки, а где нет
Приложение 1: в графах 15.1, 15.2, 16, 20 и 21 суммы акцизного налога указываются в гривнах с копейками (2 знака после запятой).
Приложение 1¹: в графе 10 — в гривнах с округлением до четырех знаков после запятой.
Приложения 1², 2, 5 и 7: суммы указываются в гривнах с копейками (2 знака после запятой).
Приложения 1³ и 1⁴: налоговые обязательства — в гривнах с округлением до двух знаков.
Приложение 1⁵: общая гарантированная сумма — в гривнах с двумя знаками после запятой.
Приложения 3 и 4: суммы обязательств заполняются в гривнах с копейками, округляются до трех знаков после запятой, но итоги — только в гривнах без копеек.
Приложение 6: расчетные данные — в гривнах с двумя знаками после запятой, итоги — в гривнах без копеек.
Приложение 6¹: показатели в гривнах с двумя знаками, общая сумма — в гривнах без копеек.
Приложение 8: все суммы указываются в гривнах без копеек.
Приложение 11: в графе 9 акцизный налог подается с округлением до двух знаков после запятой.
Приложение 12: в графах 14 и 15 суммы налога указываются в гривнах с копейками (2 знака после запятой).
Вывод
ГНС напоминает: основная декларация заполняется в гривнах без копеек, однако приложения имеют разные требования к отображению сумм. Плательщикам следует внимательно соблюдать инструкции к каждому приложению, чтобы избежать ошибок в отчетности.
