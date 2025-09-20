Декларація з акцизного податку: у яких випадках вказувати копійки, а де — лише гривні

Основна декларація з акцизного податку подається у гривнях без копійок, тоді як у додатках суми та курс євро відображаються з різними правилами округлення.

Державна податкова служба пояснила, у яких випадках у декларації з акцизного податку суми потрібно зазначати у гривнях з копійками, а коли — без.

Основні правила

За даними Головного управління ДПС у Черкаській області, декларація з акцизного податку формується у гривнях без копійок, із загальним округленням. Водночас у додатках діють окремі вимоги до відображення вартісних показників.

Офіційний курс гривні до євро, який встановлює Нацбанк на перший день кварталу, застосовується протягом усього кварталу і зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

Де потрібні копійки, а де ні

Додаток 1: у графах 15.1, 15.2, 16, 20 та 21 суми акцизного податку вказуються у гривнях з копійками (2 знаки після коми).

Додаток 1¹: у графі 10 — у гривнях з округленням до чотирьох знаків після коми.

Додатки 1², 2, 5 та 7: суми зазначаються у гривнях з копійками (2 знаки після коми).

Додатки 1³ та 1⁴: податкові зобов’язання — у гривнях з округленням до двох знаків.

Додаток 1⁵: загальна гарантована сума — у гривнях із двома знаками після коми.

Додатки 3 та 4: суми зобов’язання заповнюються у гривнях з копійками, округлюються до трьох знаків після коми, але підсумки — лише у гривнях без копійок.

Додаток 6: розрахункові дані — у гривнях з двома знаками після коми, підсумки — у гривнях без копійок.

Додаток 6¹: показники у гривнях з двома знаками, загальна сума — у гривнях без копійок.

Додаток 8: всі суми зазначаються у гривнях без копійок.

Додаток 11: у графі 9 акцизний податок подається з округленням до двох знаків після коми.

Додаток 12: у графах 14 та 15 суми податку зазначаються у гривнях з копійками (2 знаки після коми).

Висновок

ДПС нагадує: основна декларація заповнюється у гривнях без копійок, проте додатки мають різні вимоги до відображення сум. Платникам слід уважно дотримуватися інструкцій до кожного додатка, щоб уникнути помилок у звітності.

