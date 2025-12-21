  1. Відео
  2. / В Україні

Російські окупанти на межі канібалізму – ГУР перехопило розмови

12:05, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На записі російський військовий у розмові заявляє про готовність убити товариша через голод.
Російські окупанти на межі канібалізму – ГУР перехопило розмови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову російських військових, у якій один із них заявляє про критичний брак харчів та готовність до вбивства побратима на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у ГУР Міноборони.

У розвідці зазначили, що на записі чути, як російський військовослужбовець говорить про загострені ножі та пошук молодшого товариша. За його словами, він готовий різати будь-кого через сильний голод. У розмові окупант прямо заявляє про намір убити іншого військового, щоб вижити.

У ГУР наголосили, що подібні випадки стають системними. Зокрема, у червні цього року стало відомо, що військовослужбовець 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ упродовж двох тижнів харчувався тілом свого побратима.

У розвідці також підкреслили, що російських військовополонених в Україні забезпечують харчуванням тричі на день. Для добровільної здачі в полон російським військовим пропонують звертатися через бот проєкту «Хочу жить».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія військові війна Міноборони ГУР МО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]