Російські окупанти на межі канібалізму – ГУР перехопило розмови

На записі російський військовий у розмові заявляє про готовність убити товариша через голод.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову російських військових, у якій один із них заявляє про критичний брак харчів та готовність до вбивства побратима на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у ГУР Міноборони.

У розвідці зазначили, що на записі чути, як російський військовослужбовець говорить про загострені ножі та пошук молодшого товариша. За його словами, він готовий різати будь-кого через сильний голод. У розмові окупант прямо заявляє про намір убити іншого військового, щоб вижити.

У ГУР наголосили, що подібні випадки стають системними. Зокрема, у червні цього року стало відомо, що військовослужбовець 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ упродовж двох тижнів харчувався тілом свого побратима.

У розвідці також підкреслили, що російських військовополонених в Україні забезпечують харчуванням тричі на день. Для добровільної здачі в полон російським військовим пропонують звертатися через бот проєкту «Хочу жить».

