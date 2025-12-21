Российские оккупанты на грани каннибализма – ГУР перехватило разговоры

На записи российский военный в разговоре заявляет о готовности убить товарища из-за голода.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор российских военных, в котором один из них заявляет о критической нехватке продовольствия и готовности убить побратима на Запорожском направлении. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

В разведке отметили, что на записи слышно, как российский военнослужащий говорит об заточенных ножах и поиске младшего товарища. По его словам, он готов резать кого угодно из-за сильного голода. В разговоре оккупант прямо заявляет о намерении убить другого военного, чтобы выжить.

В ГУР подчеркнули, что подобные случаи становятся системными. В частности, в июне этого года стало известно, что военнослужащий 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель питался телом своего собрата.

В разведке также подчеркнули, что российских военнопленных в Украине обеспечивают питанием три раза в день. Для добровольной сдачи в плен российским военным предлагают обращаться через бот проекта «Хочу жить».

