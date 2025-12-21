  1. Видео
  2. / В Украине

Российские оккупанты на грани каннибализма – ГУР перехватило разговоры

12:05, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На записи российский военный в разговоре заявляет о готовности убить товарища из-за голода.
Российские оккупанты на грани каннибализма – ГУР перехватило разговоры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор российских военных, в котором один из них заявляет о критической нехватке продовольствия и готовности убить побратима на Запорожском направлении. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

В разведке отметили, что на записи слышно, как российский военнослужащий говорит об заточенных ножах и поиске младшего товарища. По его словам, он готов резать кого угодно из-за сильного голода. В разговоре оккупант прямо заявляет о намерении убить другого военного, чтобы выжить.

В ГУР подчеркнули, что подобные случаи становятся системными. В частности, в июне этого года стало известно, что военнослужащий 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель питался телом своего собрата.

В разведке также подчеркнули, что российских военнопленных в Украине обеспечивают питанием три раза в день. Для добровольной сдачи в плен российским военным предлагают обращаться через бот проекта «Хочу жить».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия военные война Минобороны ГУР МО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]