Прем'єр Австралії оголосив перевірку поліції та розвідки після стрілянини на пляжі в Сіднеї, де загинули 15 людей

Напад на пляжі Бонді визнали терористичним актом, натхненним ІДІЛ.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе оголосив про перевірку поліції та національних розвідувальних служб після нападу на пляжі Бонді в Сіднеї, повідомляє BBC.

«Звірство, натхнене ІДІЛ минулої неділі, підкреслює стрімкі зміни в безпековому середовищі нашої країни. Наші служби безпеки повинні бути в найкращому положенні для реагування», — сказав Албанезе.

Стрілянину, в якій загинуло 15 людей після того, як двоє озброєних чоловіків — батько та син — відкрили вогонь на єврейському фестивалі, визнали терористичним актом. Поліція стверджує, що нападники були натхненні ідеологією «Ісламської держави».

Сьогодні в Австралії відбудеться національний день «вшанування та осмислення». Жертв нападу вшанують хвилиною мовчання о 18:47 (07:47 за Гринвічем) — це час початку нападу.

За словами Албанезе, перевірка розвідувальних служб, яка має бути проведена до квітня 2026 року, зосередиться на тому, чи органи влади мають належні засоби для боротьби з екстремізмом.

Департамент прем'єр-міністра та Кабінет міністрів вивчать, чи мають федеральні правоохоронні та розвідувальні органи належні повноваження, структури, процеси та механізми обміну інформацією, щоб забезпечити безпеку австралійців.

