Премьер Австралии объявил о проверке полиции и разведки после стрельбы на пляже в Сиднее, где погибли 15 человек

12:59, 21 декабря 2025
Нападение на пляже Бонди признали террористическим актом, вдохновленным ИГИЛ.
Фото: AAP
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объявил о проверке полиции и национальных разведывательных служб после нападения на пляже Бонди в Сиднее, сообщает BBC.

«Зверство, вдохновленное ИГИЛ в минувшее воскресенье, подчеркивает стремительные изменения в безопасности нашей страны. Наши службы безопасности должны быть в наилучшем положении для реагирования», — сказал Албанезе.

Стрельбу, в которой погибли 15 человек после того, как двое вооруженных мужчин — отец и сын — открыли огонь на еврейском фестивале, признали террористическим актом. Полиция утверждает, что нападавшие были вдохновлены идеологией «Исламского государства».

Сегодня в Австралии состоится национальный день «почитания и осмысления». Жертв нападения почтят минутой молчания в 18:47 (07:47 по Гринвичу) — это время начала нападения.

По словам Албанезе, проверка разведывательных служб, которая должна быть проведена до апреля 2026 года, сосредоточится на том, обладают ли органы власти надлежащими средствами для борьбы с экстремизмом.

Департамент премьер-министра и Кабинет министров изучат, обладают ли федеральные правоохранительные и разведывательные органы надлежащими полномочиями, структурами, процессами и механизмами обмена информацией, чтобы обеспечить безопасность австралийцев.

