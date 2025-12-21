Премьер Австралии объявил о проверке полиции и разведки после стрельбы на пляже в Сиднее, где погибли 15 человек
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объявил о проверке полиции и национальных разведывательных служб после нападения на пляже Бонди в Сиднее, сообщает BBC.
«Зверство, вдохновленное ИГИЛ в минувшее воскресенье, подчеркивает стремительные изменения в безопасности нашей страны. Наши службы безопасности должны быть в наилучшем положении для реагирования», — сказал Албанезе.
Стрельбу, в которой погибли 15 человек после того, как двое вооруженных мужчин — отец и сын — открыли огонь на еврейском фестивале, признали террористическим актом. Полиция утверждает, что нападавшие были вдохновлены идеологией «Исламского государства».
Сегодня в Австралии состоится национальный день «почитания и осмысления». Жертв нападения почтят минутой молчания в 18:47 (07:47 по Гринвичу) — это время начала нападения.
По словам Албанезе, проверка разведывательных служб, которая должна быть проведена до апреля 2026 года, сосредоточится на том, обладают ли органы власти надлежащими средствами для борьбы с экстремизмом.
Департамент премьер-министра и Кабинет министров изучат, обладают ли федеральные правоохранительные и разведывательные органы надлежащими полномочиями, структурами, процессами и механизмами обмена информацией, чтобы обеспечить безопасность австралийцев.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.