Росія примусово депортувала 50 українців з Сумщини – Лубінець звернувся до російського омбудсмена та МКЧХ

Дмитро Лубінець назвав це грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Фото: golos.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські військові примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумської області, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права — це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення», — написав він.

Лубінець повідомив, що звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну.

«Також направив лист до МКЧХ», — написав він.

За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації незаконно затримали близько 50 цивільних осіб — мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію РФ.

«Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі», – додав Лубінець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.