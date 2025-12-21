  1. В Україні

Російські війська на Сумщині примусово вивезли понад 50 цивільних із Грабовського – ЗСУ

10:17, 21 грудня 2025
ЗСУ фіксують порушення Женевської конвенції та закликають до евакуації жителів прикордоння.
Російські війська на Сумщині примусово вивезли понад 50 цивільних із Грабовського – ЗСУ
Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське на Сумщині та примусово вивезли понад 50 цивільних громадян, повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій, пише «Українська правда».

За його словами, внаслідок наступу противника українські сили були змушені відійти з кількох позицій у районі Грабовського. Наразі там тривають стабілізаційні дії. Серед депортованих – переважно чоловіки й жінки старшого віку, одна з яких 89 років. Майже всі вони раніше відмовлялися від евакуації вглиб України.

Правоохоронці вже розслідують факти примусової депортації, а ЗСУ розцінюють їх як порушення Женевської конвенції.

Водночас військові закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися. За даними Сумської обласної влади, процес організовано – вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, ще майже 5,7 тисяч людей, серед яких 38 дітей, відмовилися залишити свої домівки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у прикордонних громадах Сумської області триває евакуація мирного населення через загрозу російських атак. Зокрема, частину жителів Краснопільської громади вивезли із зони небезпеки броньованим транспортом.

росія ЗСУ Україна Суми війна

