  1. В Україні

Із Сумщини броньованим транспортом евакуюють цивільних на тлі чуток про вивезення українців у РФ

08:30, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З Краснопільської громади евакуювали жителів, які відмовлялися виїжджати.
Із Сумщини броньованим транспортом евакуюють цивільних на тлі чуток про вивезення українців у РФ
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У прикордонних громадах Сумської області триває евакуація мирного населення через загрозу російських атак. Зокрема, частину жителів Краснопільської громади вивезли із зони небезпеки броньованим транспортом. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, з Краснопільської громади евакуювали мешканців, які раніше відмовлялися залишати свої домівки. Наразі евакуйовані перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу.

Григоров зазначив, що евакуаційні заходи проводять для всіх жителів, які заздалегідь подали відповідні заявки. Процес відбувається у взаємодії з волонтерами та профільними службами.

Очільник ОВА наголосив, що ситуація в прикордонних населених пунктах не залишає людям альтернатив, окрім виїзду. За його словами, евакуація є єдиним способом зберегти життя цивільного населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Суми війна евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]