Із Сумщини броньованим транспортом евакуюють цивільних на тлі чуток про вивезення українців у РФ

У прикордонних громадах Сумської області триває евакуація мирного населення через загрозу російських атак. Зокрема, частину жителів Краснопільської громади вивезли із зони небезпеки броньованим транспортом. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, з Краснопільської громади евакуювали мешканців, які раніше відмовлялися залишати свої домівки. Наразі евакуйовані перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу.

Григоров зазначив, що евакуаційні заходи проводять для всіх жителів, які заздалегідь подали відповідні заявки. Процес відбувається у взаємодії з волонтерами та профільними службами.

Очільник ОВА наголосив, що ситуація в прикордонних населених пунктах не залишає людям альтернатив, окрім виїзду. За його словами, евакуація є єдиним способом зберегти життя цивільного населення.

