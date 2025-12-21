Из Сумской области бронированным транспортом эвакуируют гражданских на фоне слухов о вывозе украинцев в РФ

Из Краснопольской общины эвакуировали жителей, которые отказывались выезжать.

В приграничных общинах Сумской области продолжается эвакуация мирного населения из-за угрозы российских атак. В частности, часть жителей Краснопольской общины вывезли из зоны опасности на бронированном транспорте. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, из Краснопольской общины эвакуировали жителей, которые ранее отказывались покидать свои дома. Сейчас эвакуированные находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь.

Григоров отметил, что эвакуационные мероприятия проводятся для всех жителей, которые заранее подали соответствующие заявки. Процесс происходит во взаимодействии с волонтерами и профильными службами.

Глава ОГА подчеркнул, что ситуация в приграничных населенных пунктах не оставляет людям альтернатив, кроме выезда. По его словам, эвакуация является единственным способом сохранить жизнь гражданского населения.

