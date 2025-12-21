  1. В Украине

Российские войска в Сумской области принудительно вывезли более 50 гражданских из Грабовского – ВСУ

10:17, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСУ фиксируют нарушение Женевской конвенции и призывают к эвакуации жителей приграничных районов.
Российские войска в Сумской области принудительно вывезли более 50 гражданских из Грабовского – ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области и принудительно вывезли более 50 гражданских лиц, сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой, пишет «Украинская правда».

По его словам, в результате наступления противника украинские силы были вынуждены отойти с нескольких позиций в районе Грабовского. Сейчас там продолжаются стабилизационные действия. Среди депортированных – преимущественно мужчины и женщины старшего возраста, одной из которых 89 лет. Почти все они ранее отказывались от эвакуации вглубь Украины.

Правоохранители уже расследуют факты принудительной депортации, а ВСУ расценивают их как нарушение Женевской конвенции.

В то же время военные призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться. По данным Сумской областной власти, процесс организован – уже эвакуировано более 30 тысяч человек, еще почти 5,7 тысяч человек, среди которых 38 детей, отказались покинуть свои дома.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приграничных общинах Сумской области продолжается эвакуация мирного населения из-за угрозы российских атак. В частности, часть жителей Краснопольской общины вывезли из зоны опасности бронированным транспортом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ВСУ Украина Сумы война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]