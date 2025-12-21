Российские войска в Сумской области принудительно вывезли более 50 гражданских из Грабовского – ВСУ

ВСУ фиксируют нарушение Женевской конвенции и призывают к эвакуации жителей приграничных районов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области и принудительно вывезли более 50 гражданских лиц, сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой, пишет «Украинская правда».

По его словам, в результате наступления противника украинские силы были вынуждены отойти с нескольких позиций в районе Грабовского. Сейчас там продолжаются стабилизационные действия. Среди депортированных – преимущественно мужчины и женщины старшего возраста, одной из которых 89 лет. Почти все они ранее отказывались от эвакуации вглубь Украины.

Правоохранители уже расследуют факты принудительной депортации, а ВСУ расценивают их как нарушение Женевской конвенции.

В то же время военные призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться. По данным Сумской областной власти, процесс организован – уже эвакуировано более 30 тысяч человек, еще почти 5,7 тысяч человек, среди которых 38 детей, отказались покинуть свои дома.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приграничных общинах Сумской области продолжается эвакуация мирного населения из-за угрозы российских атак. В частности, часть жителей Краснопольской общины вывезли из зоны опасности бронированным транспортом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.