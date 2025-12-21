  1. В Украине

Россия принудительно депортировала 50 украинцев из Сумской области – Лубинец обратился к российскому омбудсмену и МККК

12:41, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дмитрий Лубинец назвал это грубым нарушением международного гуманитарного права.
Россия принудительно депортировала 50 украинцев из Сумской области – Лубинец обратился к российскому омбудсмену и МККК
Фото: golos.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские военные принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумской области, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права – это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения», – написал он.

Лубинец сообщил, что обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием предоставить информацию о месте нахождения незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину.

«Также направил письмо в МККК», — написал он.

По предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации незаконно задержали около 50 гражданских лиц — жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию РФ.

«Необходимо принять закон о принудительной эвакуации, по крайней мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе», — добавил Лубинец.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия военные Сумы война депортация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]