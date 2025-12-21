Россия принудительно депортировала 50 украинцев из Сумской области – Лубинец обратился к российскому омбудсмену и МККК

Дмитрий Лубинец назвал это грубым нарушением международного гуманитарного права.

Российские военные принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумской области, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права – это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения», – написал он.

Лубинец сообщил, что обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием предоставить информацию о месте нахождения незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину.

«Также направил письмо в МККК», — написал он.

По предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации незаконно задержали около 50 гражданских лиц — жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию РФ.

«Необходимо принять закон о принудительной эвакуации, по крайней мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе», — добавил Лубинец.

