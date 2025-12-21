  1. У світі
  2. / В Україні

Данія приймає рекордну хвилю українських біженців – переважно молодих чоловіків

12:23, 21 грудня 2025
Через масовий наплив біженців Данія зіштовхнулася з проблемами з інтеграції та вакансій.
Данія приймає рекордну хвилю українських біженців – переважно молодих чоловіків
Фото: ЕРА
У Данії різко збільшилася кількість молодих українських біженців, причому остання хвиля переважно складається з чоловіків. Аналітики зазначають, що країна ще ніколи не приймала стільки людей з однієї країни.

Як повідомляє DR.dk, у муніципалітеті Орхус кількість прийнятих українців зросла з семи у вересні до 232 у жовтні. З них 113 — чоловіки віком 18-22 роки.

«Ми не звикли до такої цільової групи. Це абсолютно нове для нас», — заявила керівниця центру зайнятості та інтеграції муніципалітету Орхуса Біне Єнсгой Елмозе.

Вона пояснила, що нова хвиля суттєво відрізняється від попередніх, де переважали жінки — одинокі та з дітьми. Більшість новоприбулих — самотні чоловіки, які шукають швидкого працевлаштування або стажування.

Експерти пов'язують зростання міграції з тим, що наприкінці серпня Україна скасувала заборону на виїзд для чоловіків 18-22 років.

Схожа ситуація спостерігається в Польщі, де протягом першого місяця після рішення в'їхало близько 10 тисяч молодих українців.

«Ми спостерігаємо таке зростання в різних країнах Європи», — зазначила постдок Центру воєнних досліджень Університету Південної Данії Софі Роуз.

Експертка називає головним фактором нової хвилі страх перед мобілізацією.

«Серед населення, особливо серед молоді, було багато критики щодо заборони на виїзд з країни», — стверджує Роуз.

Згідно зі спеціальним законом про українців, вони зобов'язані працевлаштуватися або пройти чотиритижневе стажування. У деяких муніципалітетах це створює проблеми — вакансій фізично не вистачає на всіх.

Водночас муніципалітети Данії стикаються з нестачею ресурсів для інтеграції новоприбулих.

«Ми стикаємося з проблемою ресурсів, оскільки нам доводиться обслуговувати так багато людей одночасно», — наголосила Біне Єнсгой Елмозе.

біженець Данія перетин кордону

