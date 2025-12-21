Дания принимает рекордную волну украинских беженцев – преимущественно молодых мужчин

Из-за массового наплыва беженцев Дания столкнулась с проблемами интеграции и вакансий.

В Дании резко увеличилось количество молодых украинских беженцев, причем последняя волна преимущественно состоит из мужчин. Аналитики отмечают, что страна еще никогда не принимала столько людей из одной страны.

Как сообщает DR.dk, в муниципалитете Орхус количество принятых украинцев выросло с семи в сентябре до 232 в октябре. Из них 113 – мужчины в возрасте 18-22 лет.

«Мы не привыкли к такой целевой группе. Это абсолютно новое для нас», — заявила руководительница центра занятости и интеграции муниципалитета Орхуса Бине Йенсгой Элмозе.

Она объяснила, что новая волна существенно отличается от предыдущих, где преобладали женщины — одинокие и с детьми. Большинство новоприбывших — одинокие мужчины, которые ищут быстрое трудоустройство или стажировку.

Эксперты связывают рост миграции с тем, что в конце августа Украина отменила запрет на выезд для мужчин 18-22 лет.

Похожая ситуация наблюдается в Польше, где в течение первого месяца после решения въехало около 10 тысяч молодых украинцев.

«Мы наблюдаем такой рост в разных странах Европы», — отметила постдок Центра военных исследований Университета Южной Дании Софи Роуз.

Эксперт называет главным фактором новой волны страх перед мобилизацией.

«Среди населения, особенно среди молодежи, было много критики в отношении запрета на выезд из страны», — утверждает Роуз.

Согласно специальному закону об украинцах, они обязаны трудоустроиться или пройти четырехнедельную стажировку. В некоторых муниципалитетах это создает проблемы — вакансий физически не хватает на всех.

В то же время муниципалитеты Дании сталкиваются с нехваткой ресурсов для интеграции новоприбывших.

«Мы сталкиваемся с проблемой ресурсов, поскольку нам приходится обслуживать так много людей одновременно», — подчеркнула Бине Йенсгой Элмозе.

