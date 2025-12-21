  1. В мире
  2. / В Украине

Дания принимает рекордную волну украинских беженцев – преимущественно молодых мужчин

12:23, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Из-за массового наплыва беженцев Дания столкнулась с проблемами интеграции и вакансий.
Дания принимает рекордную волну украинских беженцев – преимущественно молодых мужчин
Фото: ЕРА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дании резко увеличилось количество молодых украинских беженцев, причем последняя волна преимущественно состоит из мужчин. Аналитики отмечают, что страна еще никогда не принимала столько людей из одной страны.

Как сообщает DR.dk, в муниципалитете Орхус количество принятых украинцев выросло с семи в сентябре до 232 в октябре. Из них 113 – мужчины в возрасте 18-22 лет.

«Мы не привыкли к такой целевой группе. Это абсолютно новое для нас», — заявила руководительница центра занятости и интеграции муниципалитета Орхуса Бине Йенсгой Элмозе.

Она объяснила, что новая волна существенно отличается от предыдущих, где преобладали женщины — одинокие и с детьми. Большинство новоприбывших — одинокие мужчины, которые ищут быстрое трудоустройство или стажировку.

Эксперты связывают рост миграции с тем, что в конце августа Украина отменила запрет на выезд для мужчин 18-22 лет.

Похожая ситуация наблюдается в Польше, где в течение первого месяца после решения въехало около 10 тысяч молодых украинцев.

«Мы наблюдаем такой рост в разных странах Европы», — отметила постдок Центра военных исследований Университета Южной Дании Софи Роуз.

Эксперт называет главным фактором новой волны страх перед мобилизацией.

«Среди населения, особенно среди молодежи, было много критики в отношении запрета на выезд из страны», — утверждает Роуз.

Согласно специальному закону об украинцах, они обязаны трудоустроиться или пройти четырехнедельную стажировку. В некоторых муниципалитетах это создает проблемы — вакансий физически не хватает на всех.

В то же время муниципалитеты Дании сталкиваются с нехваткой ресурсов для интеграции новоприбывших.

«Мы сталкиваемся с проблемой ресурсов, поскольку нам приходится обслуживать так много людей одновременно», — подчеркнула Бине Йенсгой Элмозе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

беженец Дания пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]