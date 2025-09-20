Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности и военную поддержку Украины

США и Украина согласовывают новый формат сотрудничества — Ермак о беседе с Рубио.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио.

В ходе беседы стороны обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также углубление сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах. Ермак поблагодарил США за последовательную поддержку, направленную на прекращение войны России против Украины.

«Вместе с Марко Рубио отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира», — отметил глава Офиса Президента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.