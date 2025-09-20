Єрмак і Рубіо обговорили безпекові гарантії та військову підтримку України

США та Україна узгоджують новий формат співпраці — Єрмак про розмову з Рубіо.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів переговори з державним секретарем США і виконувачем обов’язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Під час бесіди сторони обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також поглиблення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах. Єрмак подякував США за послідовну підтримку, спрямовану на припинення війни Росії проти України.

«Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру», — зазначив керівник Офісу Президента.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.