Кто определяет очередность продажи объектов недвижимого имущества — разъяснение

Главное управление ГНС в Винницкой области дало разъяснение относительно порядка продажи объектов недвижимого имущества физическими лицами.
Так, очередность продажи объектов недвижимости определяет непосредственно владелец, который принимает решение об отчуждении имущества.
В то же время при удостоверении договоров купли-продажи нотариус обязан проверить последовательность таких сделок, чтобы определить, должен ли продавец уплачивать налог в бюджет.
Таким образом, контроль за соблюдением налогового законодательства осуществляется на этапе нотариального оформления сделки.
