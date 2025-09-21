Практика судов
  1. В Украине

Кто определяет очередность продажи объектов недвижимого имущества — разъяснение

20:53, 21 сентября 2025
Очередность продажи недвижимости определяет собственник, но нотариус обязан проверить сделки.
Кто определяет очередность продажи объектов недвижимого имущества — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Винницкой области дало разъяснение относительно порядка продажи объектов недвижимого имущества физическими лицами.

Так, очередность продажи объектов недвижимости определяет непосредственно владелец, который принимает решение об отчуждении имущества.

В то же время при удостоверении договоров купли-продажи нотариус обязан проверить последовательность таких сделок, чтобы определить, должен ли продавец уплачивать налог в бюджет.

Таким образом, контроль за соблюдением налогового законодательства осуществляется на этапе нотариального оформления сделки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая нотариус ГНС налоги недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Воинская часть отказала в выплате 1 млн грн по постановлению о «контракте 18-24», так как военнослужащим офицерского состава такое вознаграждение не выплачивается – что решил суд

В марте 2022 года мужчина в возрасте до 25 лет начал службу, дослужил до офицерского звания, получил травму, связанную с защитой Родины, но ему отказали в выплате вознаграждения по постановлению о «контракте 18-24» – суд частично удовлетворил его иск.

В 2026 году в госорганах, где провели классификацию должностей, определенные спецзаконами повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов не применяются — проект бюджета

Как объясняет правительство, это означает «продолжение в 2026 году оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, на условиях, введенных в 2024–2025 годах»

Глав местных госадминистраций предлагают сделать госслужащими и отбирать по конкурсу

Народные депутаты, предлагают установить, что главы и заместители местных государственных администраций должны быть государственными служащими, а отбирать их – по конкурсу.

Осужденным разрешат кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний – Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада планирует урегулировать порядок выезда осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний на выполнение решения КСУ.

Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області