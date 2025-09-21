Кто определяет очередность продажи объектов недвижимого имущества — разъяснение

Очередность продажи недвижимости определяет собственник, но нотариус обязан проверить сделки.

Главное управление ГНС в Винницкой области дало разъяснение относительно порядка продажи объектов недвижимого имущества физическими лицами.

Так, очередность продажи объектов недвижимости определяет непосредственно владелец, который принимает решение об отчуждении имущества.

В то же время при удостоверении договоров купли-продажи нотариус обязан проверить последовательность таких сделок, чтобы определить, должен ли продавец уплачивать налог в бюджет.

Таким образом, контроль за соблюдением налогового законодательства осуществляется на этапе нотариального оформления сделки.

