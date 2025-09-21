Хто визначає черговість продажу об’єктів нерухомого майна — роз’яснення

Черговість продажу нерухомості визначає власник, однак нотаріус зобов’язаний перевірити угоди.

Головне управління ДПС у Вінницькій області надало роз’яснення щодо порядку продажу об’єктів нерухомого майна фізичними особами.

Так, черговість продажу об’єктів нерухомості визначає безпосередньо власник, який приймає рішення про відчуження майна.

Водночас при посвідченні договорів купівлі-продажу нотаріус зобов’язаний перевірити послідовність таких угод, аби визначити, чи має продавець сплачувати податок до бюджету.

Таким чином, контроль за дотриманням податкового законодавства здійснюється на етапі нотаріального оформлення угоди.

