Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет двух помощников судьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соломенский районный суд Киева сообщил о наличии двух вакансий помощника судьи (специализация — рассмотрение дел и материалов в порядке, предусмотренном ГПК Украины, КАС Украины и другими законодательными актами в сфере гражданского и административного судопроизводства, дел о нарушении таможенных правил, а также работа следственного судьи).

Требования к кандидату:

Высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра или специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»

Опыт работы

опыт на аналогичной должности будет преимуществом

Владение государственным языком

свободное владение (наличие Государственного сертификата о уровне владения государственным языком или выписки из реестра Государственных сертификатов)

Другие требования

отсутствие судимости

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]. Документы принимаются до 02.10.2025 включительно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», — заявили в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.