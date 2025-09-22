Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей

Соломенский районный суд Киева сообщил о наличии двух вакансий помощника судьи (специализация — рассмотрение дел и материалов в порядке, предусмотренном ГПК Украины, КАС Украины и другими законодательными актами в сфере гражданского и административного судопроизводства, дел о нарушении таможенных правил, а также работа следственного судьи).
Требования к кандидату:
Высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра или специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»
Опыт работы
опыт на аналогичной должности будет преимуществом
Владение государственным языком
свободное владение (наличие Государственного сертификата о уровне владения государственным языком или выписки из реестра Государственных сертификатов)
Другие требования
отсутствие судимости
«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]. Документы принимаются до 02.10.2025 включительно.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», — заявили в суде.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.