Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає двох помічників судді.

Солом’янський районний суд Києва повідомив про наявність двох вакансій помічника судді (спеціалізація з розгляду справ та матеріалів в порядку, передбаченому ЦПК України, КАС України та іншими законодавчими актами в сфері цивільного та адміністративного судочинства, справ про порушення митних правил та слідчий суддя).

Вимоги до кандидата:

Освіта вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Досвід роботи

досвід на аналогічній посаді буде перевагою

Володіння державною мовою

вільне володіння (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витягу з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою)

Інші вимоги

відсутність судимості

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]. Документи приймаються до 02.10.2025 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - заявили у суді.

