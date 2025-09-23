Практика судов
В Ивано-Франковской области неизвестные разгромили двери и окна РТЦК

12:43, 23 сентября 2025
Полиция ищет нападавших на Калушский РТЦК.
В Ивано-Франковской области неизвестные разгромили двери и окна РТЦК
Группа неизвестных лиц повредила двери и окна Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской области.

«22 сентября около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных разбила окна и двери Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки», – сообщили в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и другие соответствующие службы. Полиция работает над установлением всех деталей инцидента и розыском лиц, причастных к правонарушению.

Добавим, в ТЦК заявили, что в результате нападения неизвестных  сбежали трое военнообязанных.

Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

Безопасность остается постоянным вызовом – в Минцифры объяснили, как работают с персональными данными при создании национальной LLM-модели и Дія.AI

На Минцифры возложен сбор данных для обучения национальной LLM-модели.

Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

В Раде предлагают расширить основания для увольнения с военной службы сотрудников разведывательных органов

Законопроект предусматривает, что сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Еврокомиссия согласовала изменения в план реформ Ukraine Facility, но будут ли сдвинуты сроки для заполнения судейских вакансий – пока неизвестно

В Еврокомиссии отметили, что речь идет о «более четких описаниях реформ», но не уточнили, будут ли изменены требования относительно жестких сроков заполнения вакансий судей в Украине.

