В Ивано-Франковской области неизвестные разгромили двери и окна РТЦК

Полиция ищет нападавших на Калушский РТЦК.

Группа неизвестных лиц повредила двери и окна Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской области.

«22 сентября около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных разбила окна и двери Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки», – сообщили в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и другие соответствующие службы. Полиция работает над установлением всех деталей инцидента и розыском лиц, причастных к правонарушению.

Добавим, в ТЦК заявили, что в результате нападения неизвестных сбежали трое военнообязанных.

