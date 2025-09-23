На Івано-Франківщині невідомі розгромили двері та вікна РТЦК

Поліція шукає нападників на Калуський РТЦК.

Група невідомих осіб пошкодила двері та вікна Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Івано-Франківщині.

«22 вересня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих розбила вікна та двері Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – повідомили в поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та інші відповідні служби. Поліція працює над встановленням усіх деталей інциденту та розшуком осіб, причетних до правопорушення.

Додамо, в ТЦК заявили, що унаслідок нападу невідомих, втекли троє військовозобов’язаних.

