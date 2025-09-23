Может ли женщина за границей платить пенсионный взнос за неработающего мужа — разъяснение Пенсионного фонда

Законодательство позволяет платить добровольные пенсионные взносы не только за себя, но и в пользу другого лица.

Добровольные пенсионные взносы можно платить как за себя, так и за другого человека. Это позволяет обеспечить страховой стаж даже в тех случаях, когда лицо временно не работает или находится за границей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

В ПФУ обратились с вопросом о возможности находящейся за рубежом женщины платить пенсионный взнос за мужчину, который не работает в Украине.

Там отметили, что основными условиями добровольного участия есть наличие в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о лице, в пользу которого поступает взнос, и то, что такое лицо не является пенсионером.

Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия, следует заключить Договор с Пенсионным фондом Украины именно в электронной форме. Это удобно, ведь сделать это можно, находясь где угодно — как на территории Украины, так и за ее пределами.

Какой размер взноса нужно заплатить?

Особое внимание следует обратить на размер платежа. Чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Минимальный взнос определяется как 22% размера минимальной заработной платы, установленной на соответствующий период. На сегодня минимальная зарплата составляет 8 000 грн, а значит, минимальный страховой взнос равен 1 760 грн (8 000 грн × 22%).

Если сумма взноса будет меньше, этот месяц не будет зачислен полностью в страховой стаж.

