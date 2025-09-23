Чи може жінка за кордоном сплачувати пенсійний внесок за чоловіка, який не працює — роз’яснення Пенсійного фонду

Законодавство дозволяє сплачувати добровільні пенсійні внески не лише за себе, а й на користь іншої особи.

Добровільні пенсійні внески можна сплачувати як за себе, так і за іншу людину. Це дозволяє забезпечити страховий стаж навіть у випадках, коли особа тимчасово не працює або перебуває за кордоном. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

До ПФУ звернулися з питанням щодо можливості жінки, яка перебуває за кордоном, сплачувати пенсійний внесок за чоловіка, який не працює в Україні.

Там зазначили, що основними умовами добровільної участі є наявність у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації про особу, на користь якої надходить внесок, і те, що така особа не є пенсіонером.

Щоб скористатися можливістю добровільної участі, потрібно укласти Договір з Пенсійним фондом України саме в електронній формі. Це зручно, адже зробити це можна, перебуваючи будь-де — як на території України, так і за її межами.

Який розмір внеску потрібно сплатити?

Особливу увагу слід звернути на розмір платежу. Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Мінімальний внесок визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний період. Станом на сьогодні мінімальна зарплата становить 8 000 грн, а отже, мінімальний страховий внесок дорівнює 1 760 грн (8 000 грн × 22%).

Якщо сума внеску буде меншою, цей місяць не буде зарахований повністю до страхового стажу.

