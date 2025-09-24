Практика судов
В Пенсионном фонде объяснили, засчитывается ли в страховой стаж уход за ребенком с инвалидностью после семи лет

07:00, 24 сентября 2025
Уход за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж, но есть нюансы.
В Украине законодательством предусмотрено, что один из неработающих трудоспособных родителей, осуществляющий уход за ребенком с инвалидностью (тяжело больным ребенком, которому не установлена ​​инвалидность) и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Согласно статье 14 указанного Закона, страхователем в таком случае выступает орган, выплачивающий пособие, надбавку или компенсацию за уход. Именно этот орган уплачивает единый взнос за лицо, осуществляющее уход, и представляет соответствующую отчетность в Реестр застрахованных лиц.

В то же время период ухода, в частности за ребенком с инвалидностью, засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществляющий уход:

- трудоспособна (не достигла пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

- не работает в такой период;

- получает помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (например, пособие по уходу за лицом с инвалидностью с детства и ребенком с инвалидностью до 18 лет, государственную социальную помощь по уходу, компенсацию физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).

