У Пенсійному фонді пояснили, чи зараховується до страхового стажу догляд за дитиною з інвалідністю після семи років

Догляд за дитиною з інвалідністю зараховується до стажу, але є нюанси.

В Україні законодавством передбачено, що один із непрацюючих працездатних батьків, який здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність) та отримує відповідну допомогу, вважається застрахованою особою. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Згідно зі статтею 14 зазначеного Закону, страхувальником у такому випадку виступає орган, який виплачує допомогу, надбавку чи компенсацію за догляд. Саме цей орган сплачує єдиний внесок за особу, яка здійснює догляд, та подає відповідну звітність до Реєстру застрахованих осіб.

Водночас період догляду, зокрема за дитиною з інвалідністю, зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснює догляд:

- є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

- не працює в такий період;

- отримує допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства (наприклад, допомогу на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю до 18 років, державну соціальну допомогу на догляд, компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі).

