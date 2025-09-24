Практика судов
В Киеве будут судить организатора схемы переправки уклониста в Молдову за $18 тысяч

07:36, 24 сентября 2025
Мужчина обещал беспрепятственное нелегальное пересечение границы через Приднестровье.
В Киеве будут судить организатора схемы переправки уклониста в Молдову за $18 тысяч
В Киеве будут судить 36-летнего мужчину, который организовал схему незаконной переправки военнообязанного через границу Украины. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый за $18 тысяч пообещал организовать беспрепятственный проезд военнообязанного в Одесскую область, откуда тот должен был пешком пересечь границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. В Молдове мужчину должны были встретить и доставить в Кишинев.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через границу по предварительному сговору из корыстных побуждений. Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

