У Києві судитимуть організатора схеми переправлення ухилянта до Молдови за $18 тисяч

Чоловік обіцяв безперешкодний нелегальний перетин кордону через Придністров’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть 36-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон України. Про це повідомили в прокуратури.

За даними слідства, обвинувачений за $18 тисяч пообіцяв влаштувати безперешкодний проїзд військовозобов’язаного до Одеської області, звідки той мав пішки перетнути кордон із невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. У Молдові чоловіка мали зустріти та доставити до Кишинева.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через кордон за попередньою змовою з корисливих мотивів. Йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.