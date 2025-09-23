В 2026 году планируется обновление стандартов высшего образования по специальности публичное управление и администрирование — Наталия Алюшина

Наталия Алюшина подчеркнула важность того, чтобы каждая образовательная программа базировалась на компетентностном подходе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обновление стандартов высшего образования по специальности «Публичное управление и администрирование» для бакалаврского и магистерского уровней планируется в 2026 году. Об этом заявила глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталия Алюшина во время заседания Координационного совета по вопросам профессионального обучения государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления, депутатов местных советов.

Такой шаг предусмотрен Планом мероприятий по развитию системы профессионального обучения публичных служащих до 2027 года (распоряжение КМУ от 27 декабря 2023 г. № 1206-р).

«Уже сейчас необходимо позаботиться об образовательных стандартах нового поколения как качественном фундаменте формирования образовательных программ для подготовки нынешних и будущих публичных служащих. Важно, чтобы каждая образовательная программа базировалась на компетентностном подходе. Имела разумный баланс теоретической подготовки и формирования практических умений, навыков. Только так мы сможем подготовить современного управленца и мотивировать к будущей работе на публичной службе», — отметила глава Агентства.

Обновление стандартов высшего образования по специальности «Публичное управление и администрирование» предусматривает ряд мероприятий, в частности совершенствование программы ЕГКИ.

Кроме того, Наталия Алюшина акцентировала внимание на вопросах подготовки публичных служащих, в том числе на неготовности части выпускников вузов качественно выполнять должностные обязанности в сфере публичного управления. Причиной этого является отставание образовательных программ от практических потребностей публичной службы, что приводит к кадровому дефициту и неготовности молодых специалистов использовать возможности поступления на государственную службу. В то же время, как подчеркнула глава НАГС, госслужба сегодня открыта и дружелюбна к молодежи. Стать госслужащим можно уже имея степень бакалавра или младшего бакалавра (для должностей категории «В»).

Заместитель Министра образования и науки Украины Николай Трофименко обозначил новые подходы к подготовке управленческих кадров в сфере публичного управления. «Программа „Публичное управление и администрирование“ должна стать флагманом дуального образования среди нетехнических специальностей. Не менее чем 30–40% учебной нагрузки должно проходить непосредственно в офисах государственных органов, областных и районных военных администраций, органов местного самоуправления, а также на государственных и коммунальных предприятиях. Студенты должны работать с реальными управленческими задачами общин и приходить на защиту дипломов с результатом внедренных изменений», — отметил Николай Трофименко.

Участниками расширенного заседания Координационного совета стали представители Министерства образования и науки Украины, члены подкомиссии D4 «Публичное управление и администрирование» сектора высшего образования Научно-методического совета и рабочей группы по методическому, организационному и аналитическому обеспечению единого государственного квалификационного экзамена по специальности «Публичное управление и администрирование», представители высших учебных заведений, обеспечивающих обучение студентов по этой специальности.

Во время заседания обсуждались вопросы формирования описания предметной области специальности D4 «Публичное управление и администрирование», разработки современных образовательных стандартов и обновления программы ЕГКИ. Результатом работы Координационного совета стало определение дальнейших шагов для повышения качества высшего образования по специальности «Публичное управление и администрирование», ее соответствия современным вызовам и потребностям государства. А также создание условий для приобретения и совершенствования публичными служащими современных профессиональных компетентностей, необходимых для послевоенного восстановления и развития Украины, построения эффективного сервисного и цифрового государства.

Фото: nads.gov.ua