У 2026 році планується оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю публічне управління та адміністрування — Наталія Алюшина

Наталія Алюшина підкреслила важливість того, щоб кожна освітня програма базувалась на компетентнісному підході.

Фото: nads.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» для бакалаврського та магістерського рівнів планується у 2026 році. Про це зазначила голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина під час засідання Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

Такий крок передбачено в Плані заходів з розвитку системи професійного навчання публічних службовців до 2027 року (розпорядження КМУ від 27 грудня 2023 р. № 1206-р).

«Вже зараз необхідно подбати про освітні стандарти нового покоління як якісне підґрунтя формування освітніх програм для підготовки нинішніх і майбутніх публічних службовців. Важливо, щоб кожна освітня програма базувалась на компетентнісному підході. Мала розумний баланс теоретичної підготовки і формування практичних умінь, навичок. Тільки так ми зможемо підготувати сучасного управлінця та мотивувати до майбутньої роботи на публічній службі», - зазначила голова Агентства.

Оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» передбачає низку заходів, зокрема, удосконалення програми ЄДКІ.

Крім цього, Наталія Алюшина наголосила на питаннях підготовки публічних службовців. Зокрема й щодо неготовності частини випускників закладів вищої освіти якісно виконувати посадові обов’язки у сфері публічного управління. Причиною цього є відставання освітніх програм від практичних потреб публічної служби, що призводить до кадрового дефіциту та неготовності молодих фахівців використовувати можливості вступу на державну службу. Разом з тим, як підкреслила Голова НАДС, державна служба сьогодні відкрита та дружня до молоді. Стати державним службовцем можна вже маючи ступінь бакалавра або молодшого бакалавра (для посад категорії «В»).

Заступник Міністра освіти і науки України Микола Трофименко окреслив нові підходи до підготовки управлінських кадрів у сфері публічного управління. «Програма «Публічне управління та адміністрування» має стати флагманом дуальної освіти серед нетехнічних спеціальностей. Не менше ніж 30-40% навчального навантаження має проходити безпосередньо в офісах державних органів, обласних та районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також на державних і комунальних підприємствах. Студенти повинні працювати з реальними управлінськими завданнями громад і приходити на захист дипломів із результатом упроваджених змін», - зазначив Микола Трофименко.

Учасниками розширеного засідання Координаційної ради стали представники Міністерства освіті науки України, члени підкомісії D4 «Публічне управління та адміністрування» сектору вищої освіти Науково-методичної ради та робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», представники закладів вищої освіти, які забезпечують навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Під час засідання обговорено питання щодо формування опису предметної області спеціальності D4 «Публічне управління та адміністрування», розроблення сучасних освітніх стандартів та оновлення програми ЄДКІ. Результатом роботи Координаційної ради стало напрацювання подальших кроків задля підвищення якості вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», її відповідності сучасним викликам та потребам держави. А також створення умов для набуття та вдосконалення публічними службовцями сучасних професійних компетентностей, необхідних для післявоєнного відновлення та розвитку України, побудови спроможної сервісної та цифрової держави.

Фото: nads.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.