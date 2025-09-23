Индонезия заявила о готовности отправить миротворцев в Украину

Президент Индонезии заявил, что готов направить миротворцев в Украину, чтобы установить мир в стране.

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова направить миротворческий контингент в Украину под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а „сапогами на земле“. Если и когда Совет Безопасности ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, в Судане, в Ливии — везде, где нужно обеспечить мир», — заявил президент Индонезии.

Он также добавил, что мир нужно защищать, и Индонезия готова взять на себя свою долю ответственности.

