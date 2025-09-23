Індонезія заявила про готовність відправити миротворців до України

Президент Індонезії заявив, що готовий відправити миротворців до України, щоб встановити мир в країні.

Фото: kompas.com

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив, що його країна готова направити миротворчий континент до України під егідою Організації Об’єднаних Націй. Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Ми продовжимо служити там, де миру потрібні захисники. Не просто словами, а «чоботами на землі». Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова направити 20 тисяч або навіть більше наших синів і дочок, щоб встановити мир в Україні, у Газі, в Судані, в Лівії, скрізь, де потрібно забезпечити мир», - заявив президент Індонезії.

Також він додав, що мир потрібно захищати і Індонезія готова взяти на себе свою частку відповідальності.

