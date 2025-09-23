Індонезія заявила про готовність відправити миротворців до України

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив, що його країна готова направити миротворчий континент до України під егідою Організації Об’єднаних Націй. Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
«Ми продовжимо служити там, де миру потрібні захисники. Не просто словами, а «чоботами на землі». Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова направити 20 тисяч або навіть більше наших синів і дочок, щоб встановити мир в Україні, у Газі, в Судані, в Лівії, скрізь, де потрібно забезпечити мир», - заявив президент Індонезії.
Також він додав, що мир потрібно захищати і Індонезія готова взяти на себе свою частку відповідальності.
