Практика судов
  В Украине

В Киеве будут судить мужчину, который напал на двух женщин сразу, как вышел из тюрьмы

10:14, 26 сентября 2025
По данным следствия, мужчина причастен к двум эпизодам.
В Киеве будут судить мужчину, который напал на двух женщин сразу, как вышел из тюрьмы
Киевская городская прокуратура сообщила о направлении в суд обвинительного акта в отношении 60-летнего мужчины, который летом после освобождения из тюрьмы совершил ряд нападений в столице.

По данным следствия, в Шевченковском районе мужчина напал на 26-летнюю женщину на территории Лукьяновского кладбища. Он повалил ее на землю, пытался раздеть и, угрожая канцелярским ножом, отобрал украшения и деньги. Потерпевшая умоляла не трогать ее, сказав, что беременна, после чего нападавший убежал.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 153 и ч. 4 ст. 187 УК Украины — насильственные действия сексуального характера и разбойное нападение.

Кроме того, следствием установлен еще один эпизод: в другом районе Киева тот же мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 20-летнюю девушку и забрал у нее деньги и украшения. По этому факту ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 и ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Как выяснилось, в 2014 году обвиняемый уже был осужден к 14 годам лишения свободы за убийство из корыстных побуждений, грабеж и разбой. В июле 2025 года он вышел на свободу.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Киев

